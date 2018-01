Saldi invernali: è boom degli acquisti in rete

Come ogni anno a gennaio cominciano i saldi invernali. Del resto i negozi devono liberarsi dei prodotti preparati per le festività e cominciare a presentare i trend primaverili. I saldi invernali sono in genere quelli che hanno più successo nel corso dell’anno, quelli che il pubblico attende maggiormente. La prima settimana di saldi del 2018 ha però mostrato qualche particolare cambiamento rispetto all’anno precedente.

Il primo dato riguarda le abitudini di pagamento. Tradizionalmente l’italiano medio preferisce saldare il conto alla cassa utilizzando metodi di pagamento “tradizionali”, come ad esempio i contanti o gli assegni. Quest’anno invece il 13% in più ha preferito evitare di avere moneta liquida tra le mani, pagando invece con una carta, di debito, di credito o prepagata poco importa. Sono anni che il Governo italiano sta cercando di rendere più trasparenti le transazioni nei negozi, stimolando la popolazione ad acquisire ed utilizzare una carta di pagamento. Nonostante sembri che tali tentativi vadano a vuoto, nella realtà un numero crescere di cittadini sta utilizzando la carta di pagamento in modo più massiccio, anche per i saldi.Importante anche il trend degli acquisti online: +23% rispetto a quelli effettuati nel corso dei saldi del 2017. Stiamo parlando di alcuni milioni di acquisti, solo nella prima settimana di saldi invernali. In effetti il ricorso agli acquisti online è sempre più massiccio, anche grazie alle notevoli promozioni che alcuni siti si possono permettere di offrire ai loro clienti. Non stiamo parò parlando solo dei colossi del web marketing, ma anche dei piccoli negozi, che sempre più spesso accontentano i loro clienti che ordinano direttamente tramite la rete, a partite dai punti vendita che si occupano di abbigliamento e accessori.Cosa si compra e si vende durante i saldi? Un tempo il mese di gennaio era dedicato quasi esclusivamente ai saldi sulla biancheria per la casa. Oggi invece sono disponibili offerte e promozioni per qualsiasi tipo di prodotto, a partire dall’abbigliamento per arrivare sino agli accessori, come ad esempio gli orologi proposti su https://www.kronoshop.com /. Gli acquisti degli italiani però sono abbastanza trasversali, pur con una preponderanza di vendite per quel che riguarda l’abbigliamento. L’inverno è comunque una stagione particolare e le collezioni di abiti per questa stagione spesso non vengono sfruttate al meglio nel nostro Paese.A parte le ricerche che riguardano i saldi invernali del 2018, sembra che l’abitudine a fare acquisti online si stia diffondendo in modo importante nel nostro Paese. Complice anche la possibilità di fare acquisti direttamente tramite App con lo smartphone. Si deve anche registrare il fatto che alcune abitudini generalizzate stanno cambiando, così come i tipi di lavoro svolti da molti italiani. Chi lavora nel corso del fine settimana non può più fare la classica passeggiata dello shopping del sabato pomeriggio. Lo stesso dicasi per chi vive lontano da un centro commerciale o da un outlet. La gran parte delle persone cha fanno acquisti in rete lo fa nelle ore serali, o in giornate che non sono tradizionalmente dedicate allo shopping.