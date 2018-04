Sale la febbre da Champions per Liverpool-Roma. Sul web, biglietti venduti da 700 a 5.700 euro

ROMA, 17 APRILE 2018 - A poche ore dall'apertura della vendita libera dei biglietti per la doppia sfida di Champions League con il Liverpool, a Roma è già alta la febbre da semifinale e l'umore alto dei tifosi potrebbe aiutare i giallo-rossi a staccare uno dei due biglietti per Kiev.

L'appuntamento clou per la città sarà il 2 maggio, gara di ritorno all'Olimpico. Domani mattina, alle ore 10, aprirà la libera vendita dei biglietti restanti al termine del periodo riservato a chi possiede un diritto di prelazione. Alcuni tifosi si sono già accampati fuori alle biglietterie autorizzate e dormiranno in sacco a pelo.

C'è anche chi proverà ad accaparrarsi uno dei 2.500 tagliandi messi a disposizione dei tifosi romanisti per il match di andata a Liverpool, che si giocherà il 24 aprile all'Anfield Road Stadium.

L'esiguo numero dei biglietti per la trasferta nel Regno Unito, però, non potrebbe essere il peggiore dei problemi. La vendita avverrà al costo unitario di 56 euro, dalle 7.00 di venerdì 20 aprile alle 13.00 del 23 aprile presso il Roma Store di via del Corso. Chi ha potuto vantare il diritto di diritto di prelazione a partire da oggi, ha dovuto dimostrare di possedere il biglietto della gara della Roma in trasferta con Qarabag e altri tre tra quelli con Chelsea, Atletico Madrid, Shakhtar e Barcellona.

Alcuni siti web hanno colto al balzo l'occasione e hanno messo in vendita alcuni biglietti, non riservati ai tifosi ospiti, a prezzi a dir poco proibitivi: si va dai circa 700 per i posti più lontani fino a 5.738 euro il bordo campo. Un altro sito, invece, vende un numero limitato di biglietti per il settore ospiti a più di 1.200 euro ciascuno.

La società As Roma sconsiglia di acquistare online questi biglietti perchè, in quanto non riservati ai tifosi ospiti, potrebbero generare diversi problemi, non da ultimo quello di non essere ammessi allo stadio. perchè per la tifoseria ospite sono riservati solo determinati posti nello stadio.

Sul sito di viaggi vicino alla tifoseria organizzata della Roma, è possibile acquistare un pacchetto comprendente un volo charter andata/ritorno il 24 aprile, transfer aeroporto/stadio e ritorno, assistenza h24 ai tifosi per la cifra di 450 euro a persona. Il biglietto della partita, però, è escluso dalla vendita.

Daniele Basili

immagine da ysport.eu