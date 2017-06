Salento, scontro tra due convogli: dieci feriti

LECCE, 13 GIUGNO - Due convogli delle Ferrovie Sud Est si sono scontrati sulla tratta tra Galugnano e San Donato, in Salento.

L'impatto è avvenuto intorno alle ore 17.30 all'uscita di Galugnano, frazione di San Donato, a pochi chilometri da Lecce. Sul luogo sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti della polizia ferroviaria e numerose ambulanze del 118 per verificare la necessità di trasportare i feriti in ospedale, ma secondo quanto riferito dai soccorritori vi sarebbero dieci feriti in modo lieve. Il percorso su cui viaggiavano i due treni, in direzione opposta, è a binario unico e l’impatto potrebbe essere avvenuto a causa del mancato funzionamento di uno scambio ferroviario.

Immagine da: gallipolitransfer.it

Caterina Apicella