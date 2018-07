Salento: ucciso 22enne su strada provinciale Ugento-Melissano

LECCE, 25 LUGLIO – Poco dopo la trascorsa mezzanotte, sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, in provincia di Lecce, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane.

Si tratta di Francesco Fasano 22enne di Melissano, il ragazzo è stato colpito a morte da un colpo di pistola sparatogli alla tempia.

E’ stato poi travolto da un’auto in transito, il conducente non ha notato il corpo e lo ha trascinato per alcuni metri . E’ stato lo stesso automobilista ad allertare i soccorsi credendo che il giovane fosse rimasto vittima di un incidente.

Gli inquirenti ipotizzano una feroce esecuzione sulla quale stanno eseguendo le indagini del caso i carabinieri di Casarano, intervenuti sul posto insieme ai loro colleghi del Nucleo investigativo scientifico.

E’ il secondo omicidio in pochi mesi che insanguina il Salento, nel marzo scorso, il 27enne Manuele Cesari, pregiudicato di Melissano, morì dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola.

Secondo una prima ricomposizione dei fatti, il giovane quando è stato bloccato e assassinato con un colpo di pistola alla tempia dai suoi sicari, viaggiava a bordo di una Ford Fiesta di colore grigio, intestata ad un soggetto con precedenti penali residente a Melissano.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell’ “Ospedale di Casarano”, una volta sul posto i sanitari hanno immediatamente constatato che si trattava di un delitto.



Non si sono fatti attendere i carabinieri della locale stazione per adoperarsi insieme ai “militari del Norm di Casarano”, ai "colleghi del Nucleo investigativo di Lecce” e gli specialisti del SIS “Sezione investigazioni scientifiche” per i rilievi del caso.

Sul posto sono arrivati anche il procuratore aggiunto "Guglielmo Cataldi” e il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore "Stefania Mininni”.

La Ford Fiesta è stata messa sotto sequestro e a disposizione delle autorità inquirenti per eseguire gli accertamenti dell’uopo.

La salma del 22enne è stata trasportata presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.

Luigi Palumbo