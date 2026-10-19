Salerno, droga e armi in casa: arrestato un 24enne

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un 24enne di Salerno è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del capoluogo campano con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi bianche. L'operazione, condotta sabato scorso, ha portato al sequestro di oltre due chili di hashish e di un vero e proprio arsenale di coltelli e oggetti atti a offendere.

La perquisizione e il ritrovamento

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto 41 panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai due chili, sostanza stupefacente verosimilmente destinata al mercato locale. Ma non solo droga: nell'abitazione del giovane sono state rinvenute anche diverse armi bianche, tra cui due coltelli, un machete e un tirapugni. Un dettaglio che aggrava ulteriormente la posizione dell'indagato, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le accuse e il quadro investigativo

L'uomo dovrà rispondere di spaccio di stupefacenti e di porto abusivo di armi. L'arresto rientra in un'attività di controllo del territorio che i Carabinieri di Salerno stanno intensificando per contrastare il fenomeno dello spaccio e la diffusione di armi illegali. La quantità di droga sequestrata e la presenza di armi suggeriscono un'attività criminale strutturata, su cui gli inquirenti stanno ora facendo piena luce.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un problema diffuso

Il caso di Salerno non è isolato: nelle ultime settimane, diverse operazioni hanno portato a sequestri analoghi in varie città italiane. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini per segnalare attività sospette e contribuire a rendere più sicuri i quartieri. La lotta allo spaccio e al traffico di armi resta una priorità per garantire la sicurezza pubblica.