Salerno, intensificati i controlli antidroga: due arresti della Squadra Mobile

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La Polizia di Stato di Salerno continua la sua battaglia contro lo spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno portato a termine due distinte operazioni che hanno portato all'arresto di due persone, entrambe con precedenti specifici in materia di droga.

Primo arresto: 30 dosi di cocaina e 14 di eroina

Nella serata del 22 ottobre, un uomo già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un precedente arresto legato allo spaccio è stato fermato dagli agenti. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 30 involucri di cocaina per un peso complessivo di 8,8 grammi e di 14 involucri di eroina per 3,5 grammi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo arresto: evasione e 25 dosi di cocaina

La sera precedente, il 21 ottobre, gli operatori hanno individuato un giovane, già gravato da precedenti specifici e sottoposto agli arresti domiciliari per un'altra causa. Il ragazzo è risultato responsabile del reato di evasione. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo lordo di 6,5 grammi. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

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Un impegno costante contro lo spaccio

Le due operazioni rientrano nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attività della Squadra Mobile di Salerno conferma la costante attenzione delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio, proteggendo la sicurezza dei cittadini e il tessuto sociale della provincia.