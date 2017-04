Salerno, sbarcata nave con 400 migranti: a bordo due cadaveri e almeno 10 minori accompagnati e non

SALERNO, 19 APRILE - Al Molo Manfredi di Salerno è arrivata la nave Gregoretti con a bordo 400 migranti, in maggioranza di provenienza subsahariana, recuperati nel corso di più salvataggi. Tra loro anche i cadaveri di due donne.

Sulla nave erano presenti 354 uomini, 40 donne e circa una decina di minori accompagnati e non. Tuttavia i dati non sono ancora certi. Sono infatti in corso le verifiche anagrafiche. Secondo quanto si apprende, non vi sono emergenze sanitarie ma risultano molti casi di ustionati.

A bordo vi erano diverse donne incinte che verranno sottoposte a controlli all'ospedale Ruggi di Salerno, cosi come tutte le persone che ne avranno necessità. Le gestanti e i minori (circa cento persone) rimaranno in Campania. Gli altri migranti saranno così distribuiti: cento in Lombardia ed altrettanti in Emilia Romagna. 50 saranno invece trasferiti nel Lazio (escluso Rieti) e altri 50 in Veneto.

Intanto, gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato, nell'ambito delle indagini su scafisti, stanno sentendo due persone.



[foto: lanuovasardegna.gelocal.it]

Antonella Sica