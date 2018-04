Salute: Operazione "Falso terapeutico", farmaci "cosmetici", sequestrate 21 tonnellate a Genova

GENOVA 13 APRILE - Ventuno tonnellate di medicinali, spacciati per cosmetici, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Genova in un container a bordo di una nave mercantile proveniente dall'India e ormeggiata nel porto di Genova.

L'operazione, denominata "Falso terapeutico", ha intercettato un carico diretto in Ghana, ma secondo gli investigatori destinato ad essere venduto anche sul territorio italiano, nei negozi etnici, i cosiddetti afro shop Si tratta infatti di prodotti utilizzati soprattutto per lo sbiancamento della pelle. Sono pero' a tutti gli effetti medicinali il cui uso improprio, spiegano le fiamme gialle, e' in grado di causare danni rilevanti, non solo a livello cutaneo.

A gestire il traffico, un'azienda milanese specializzata nel commercio all'ingrosso di medicinali, il cui responsabile e' stato denunciato a piede libero. Proseguono gli approfondimenti investigativi per verificare la regolarita' di pregresse spedizioni.