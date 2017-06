Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Torino. Dopo le visite mediche, la firma del contratto

TORINO, 27 GIUGNO 2017 - Salvatore Sirigu sarà il prossimo portiere del Torino. Ormai è quasi fatta per il rientro del giocatore in Italia, dopo 6 stagioni all'estero tra Psg, Siviglia e Osasuna. L'oobiettivo è riconquistare la Nazionale aiutando il Toro a centrare l'Europa.

Sirigu è atteso a Torino per le visite mediche, dopo di chè dovrebbe firmare un contratto triennale da 1.2 milioni di euro più bonus. Il giocatore arrriva a parametro zero, dopo aver rescisso il contratto che lo lega ancora per un anno al club francese.

Sirigu, trent'anni lo scorso gennaio, erediterà il posto tra i pali di Joe Hart. L'ufficialità è solo una questione di ore.

Daniele Basili

immagine da agentianonimi.com