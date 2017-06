Salvini: "Berlusconi? mi viene il dubbio che strizzi l'occhio a Renzi"

MILANO, 27 GIUGNO - "A questo punto, se Berlusconi su questo tace, mi viene il dubbio che strizzi l'occhio a Renzi". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti sul suo appello per una legge elettorale maggioritaria che "sembra caduto nel vuoto".

A margine di un incontro coi giudici di pace che protestano contro il governo, Salvini ha aggiunto che "chi vuole il proporzionale vuole l'inciucio, il minestrone e tenere il piede in due scarpe". "Non ho tempo né voglia di occuparmi di questo - ha detto Salvini -. Stiamo preparando il nostro programma, la riforma della giustizia, delle pensioni e della scuola. Chi ci ama ci segua, io non costringo a fare niente controvoglia".

Il segretario della Lega ha poi rivelato di non aver ancora sentito Berlusconi dopo i ballottaggi, "lo sentirò ma penso che lui non sia ansioso di una mia telefonata".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine gds.it)