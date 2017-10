Salvini: chiamerò Grillo, se necessario

ROMA, 30 OTTOBRE - Salvini, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, ha affermato che il suo obiettivo è quello di formare un governo di centrodestra, ma che in caso di mancata maggioranza non chiamerebbe mai Gentiloni, Renzi o Alfano.

Finisce dicendo che ormai gli italiani sono stanchi di questi personaggi e che chiamerebbe più probabilmente Beppe Grillo. Il segretario della Lega Nord aggiunge che Grillo gli ha “dato del poveraccio” mentre lui cercava di dargli una mano.

Per quanto riguarda lo Ius Soli ed il governo: "Vogliono coprirsi a sinistra, ma è pura follia, una roba che non interessa gli italiani. E nemmeno gli stranieri. Qualcuno propone il referendum abrogativo. Ma noi la legge dobbiamo fermarla prima. E ci riusciremo. Quella roba non deve uscire dal Parlamento. Se vanno avanti, piantiamo tende e sacchi a pelo dentro e fuori il Senato. Li avverto: passeranno il Capodanno in aula. Li convinceremo a cambiare idea con ogni mezzo. Legale, non violento, come sempre”.

Fonte immagine: www.infooggi.it

Alessio De Angelis