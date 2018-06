Salvini: chiusi i centri dei migranti. E parla anche di flat tax e abusivismo balneare

ROMA, 7 GIUGNO – Il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini torna a parlare del suo programma di azione nei confronti dei migranti. Il governo realizzerà dei Centri per i rimpatri "chiusi affinchè la gente non vada a spasso per le città". La gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino" ha affermato Salvini, sottolineando che già molti governatori leghisti alle Regioni “non vedono l'ora di avere Centri chiusi".

Il Ministro sottolinea però che "gli immigrati regolari e per bene che sono qua per costruirsi un futuro portando rispetto a una cultura che spalanca loro le porte sono i benvenuti. Non hanno niente da temere. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua". Quindi nessuna azione “restrittiva” nei confronti dei migranti regolari che possiedono i documenti per stare nel nostro Paese.

Salvini ha poi espresso ed annunciato le prime azioni da Ministro e vicepremier, tra cui la creazione di “spiagge sicure”, tutelando i commercianti e ristoratori balneari dalle attività abusive presenti in spiaggia. "Stiamo preparando un dossier su 'spiagge sicure', per evitare almeno in parte il dramma dell'abusivismo che colpisce commercianti e bagnanti" ha detto il leader del Carroccio.

Infine Salvini ha precisato il suo pensiero riguardo alla flat tax: "ci guadagnano tutti". Nei giorni scorsi si era creata una polemica nei confronti della parole del Ministro sulla nuova proposta di revisione delle tasse, parole che avevano indotto i maggiori quotidiani italiani a intitolare "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". "Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più - ha aggiunto il ministro - Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l'assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere".

Federico De Simone

Fonte immagine: ilsole24ore