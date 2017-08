Salvini contro Napolitano: "Dovrebbe essere processato". L'ex capo dello Stato: "Attacco inaudito"

ROMA, 4 AGOSTO - "Napolitano non dovrebbe essere intervistato, pagato e scortato. Dovrebbe essere processato". Lo scrive il leader della Lega Nord Matteo Salvini, commentando su twitter l'intervista dell'ex Capo dello Stato a La Repubblica. Nell'intervista Napolitano esprimeva il suo parere sull'intervento italiano a Tripoli e ritornava sulla decisione di appoggiare la missione militare francese contro Gheddafi nel 2011.

"Dire che il governo fosse contrario e che cedette alle pressioni del capo dello Stato in asse con Sarkozy - ha detto Napolitano nell’intervista oggetto delle polemiche di Salvini, a proposito di quanto accaduto nel 2011 - non corrisponde alla realtà. I miei rapporti con l'allora presidente francese erano di certo poco intensi e tutt'altro che basati su posizioni concordanti in un campo così controverso. E non soltanto io trovai fondate le considerazioni del Consigliere Archi, ma concordarono con esse anche autorevoli membri presenti del governo, come il Ministro della Difesa La Russa”.

Il risultato dell’arringa di Salvini è, però, solidarietà bipartisan all'ex capo dello Stato. "Il Presidente emerito Giorgio Napolitano - si legge in una nota - esprime i suoi sentimenti di riconoscenza e apprezzamento per tutte le personalità istituzionali e politiche - tra cui i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente del Consiglio Gentiloni - che hanno voluto indirizzargli messaggi di solidarietà dinanzi ai grossolani e inauditi attacchi rivoltigli, fondati su spudorate falsificazioni dei fatti relativi all'intervento ONU in Libia del 2011".

Silvio Berlusconi definisce invece le parole di Napolitano a La Repubblica “ricostruzioni interessate e autoassolutorie”. Il leader di Forza Italia ha aggiunto che “per fortuna il tempo è galantuomo” e che, per quanto lo riguarda, “l'importante è che Napolitano abbia riconosciuto che ero contrario all'intervento militare in Libia".

Claudio Canzone

Fonte foto: ilgiornale.it