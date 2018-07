Salvini da Pontida: prossime europee come referendum sull\'Europa

PONTIDA, 1 LUGLIO - "Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro". Queste le parole del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai cronisti mentre arrivava a Pontida per la trentaduesima edizione del raduno del partito di cui è segretario, la Lega.

Salvini, in attesa di salire sul palco, ha già rilasciato delle dichiarazioni: un’ "alleanza internazionale dei populisti che per me è un complimento" e "i porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave [la Open Arms ndr] che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via". Su Berlusconi “parliamo di tutti i Comuni e le Regioni dove governiamo insieme. Oggi è il record storico di governatori del centrodestra e della Lega che parleranno a Pontida. È una Lega che non cresce solo lei ma fa crescere tutti". Sull’idea di Fico di tenere aperti i porti "è una opinione personale", "rispetto le opinioni personali di tutti ma i ministri non hanno opinioni. I ministri fanno" e adesso "ci sono barconi che non arrivano".

L'evento è iniziato alle 10:00, gli slogan della manifestazione di quest’anno sono: ”Il buonsenso al governo" e "Prima gli italiani" e ci sono dei gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana.

"Sono convinto che il senso di responsabilità dimostrato dalla Lega già dall'inizio, quando ancora c'era difficoltà nel far partire la presidenza di Camera e Senato, di governo, siano state le ragioni che hanno portato all'aumento del consenso, però è il mantenimento degli impegni presi del nostro programma nel contratto con il M5s che può portare a mantenere quel consenso. La gente vuole vedere i fatti". Queste le parole del vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che ha rivendicato: "L'anno scorso Salvini dal palco ha detto che la Lega sarebbe stata al Governo, e ha mantenuto la promessa”.

Fonte Immagine: ilmessaggero.it

Fabio Di Paolo