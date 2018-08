Salvini, duro attacco a Berlusconi: "Così il centrodestra finisce per colpa sua"

ROMA, 2 AGOSTO - “Che Forza Italia preferisca il Pd alla Lega e a un giornalista come Marcello Foa – attacca Matteo Salvini – è surreale. Basta scorrere le decine di messaggi sui blog, sul web, per vedere come gli elettori del centrodestra siano esterrefatti da questa capriola. A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze”.

Non usa mezzi termini Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata a Quotidiano.net, quando è ormai chiaro a tutti lo scontro aperto in seno al centrodestra sulla nomina del presidente Rai. A chi gli chiede se stiamo assistendo alla fine del centrodestra unito, Salvini risponde: “Non siamo noi a volerlo. Ma se Forza Italia non è d’accordo su niente, se sceglie il PD, faccia pure. Scelta sua. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento”.

Sulla Rai, intanto, il ministro dell’Interno prosegue nella sua campagna a sostegno di Marcello Foa. “È persona di spessore e di valore assolutamente riconosciuto e non può essere ostaggio dei capricci del Pd e tantomeno di Forza Italia”, dichiara Salvini, che poi aggiunge di aver sentito Di Maio e di condividere con i Cinque Stelle la stessa linea.

Ieri mattina il vicepremier ha incontrato Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove il leader di Forza Italia era ricoverato per alcuni controlli. “Prendo atto delle dichiarazioni d’amore di Berlusconi nei confronti del PD, ma è una scelta politica che ha portato non solo molti elettori ma anche molti eletti di Forza Italia a tutti i livelli ad avvicinarsi alla Lega. Io fino ad oggi ho detto di no, però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega”.

Claudio Canzone

Fonte foto: huffingtonpost.it