Cerca

Politica Lombardia Milano

Salvini e la legge anti-maranza dopo i disordini: misure urgenti per la sicurezza

Redazione
Condividi:
Salvini e la legge anti-maranza dopo i disordini: misure urgenti per la sicurezza
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Matteo Salvini torna a parlare con fermezza dei recenti episodi di cronaca che hanno scosso il Paese, ribadendo la necessità di approvare al più presto la proposta di legge della Lega denominata anti-maranza. Secondo il leader del Carroccio, quanto accaduto conferma l'urgenza di strumenti normativi adeguati a fronteggiare fenomeni di violenza diffusa.

Fermi e devastazioni: un bilancio preoccupante

Salvini ha sottolineato come le forze dell'ordine abbiano eseguito centinaia di fermi e che si siano verificati saccheggi e atti di devastazione, con il coinvolgimento anche di giovanissimi, persino dodicenni, impegnati a infrangere vetrine. Un quadro che, secondo il vicepremier, non può essere liquidato come semplice disagio sociale.

«Non si tratta di disagio sociale se parti per menare i dipendenti del Carrefour», ha dichiarato, puntando il dito contro chi utilizza la violenza come forma di protesta o di sfogo.

La posizione di Salvini: non sono rivoluzionari

Il leader leghista ha quindi attaccato chi si rende responsabile di aggressioni ai danni di lavoratori o di lancio di sassi contro le forze dell'ordine: «Chi mena una commessa o prende a sassate un poliziotto non è un rivoluzionario, ma un coglione». Una frase netta, che ribadisce la linea dura del partito su temi di ordine pubblico e sicurezza urbana.

La proposta di legge anti-maranza, secondo Salvini, rappresenterebbe quindi una risposta concreta e immediata per contrastare episodi di teppismo e garantire maggiore tutela ai cittadini e ai lavoratori.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
salvini legge anti-maranza sicurezza cronaca disordini devastazioni fermi carrefour poliziotti violenza

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Politica

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 10. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza