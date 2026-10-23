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Salvini ferma lo stop al Carnet Smart di Trenitalia: vittoria per i pendolari

Redazione
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Buone notizie per i pendolari che utilizzano il Carnet Smart di Trenitalia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che la società ferroviaria ha sospeso la cancellazione del pacchetto da dieci viaggi in alta velocità, inizialmente prevista dal 1° novembre. La decisione arriva dopo le numerose proteste dei viaggiatori che utilizzano questa formula per contenere i costi degli spostamenti.

Cos'è il Carnet Smart e perché era a rischio

Il Carnet Smart è un abbonamento che consente di effettuare dieci viaggi sui treni ad alta velocità nell'arco di 30 giorni. È pensato in particolare per chi si reca in ufficio solo poche volte al mese e cerca una soluzione flessibile ed economica rispetto al biglietto singolo. La misura di Trenitalia, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre, aveva scatenato la reazione di migliaia di pendolari, preoccupati di dover sostenere spese più elevate per i propri spostamenti quotidiani.

La sospensione e le reazioni

Grazie all'intervento del ministro Salvini, la cancellazione è stata sospesa. La notizia è stata accolta con sollievo dai pendolari, che ora potranno continuare a usufruire del servizio. La vicenda mette in luce l'importanza di mantenere formule tariffarie agevolate per chi utilizza i mezzi pubblici in modo saltuario, un tema particolarmente sentito in un periodo di rincari e attenzione ai costi dei trasporti.

Prospettive future

Resta da capire se la sospensione sarà definitiva o temporanea. Trenitalia e il ministero potrebbero nei prossimi mesi rivedere le condizioni del Carnet Smart, magari introducendo modifiche che tengano conto delle esigenze dei viaggiatori. Per ora, i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo: il loro carnet da dieci viaggi resta valido.


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carnet smart trenitalia matteo salvini pendolari alta velocità abbonamento treno sospensione cancellazione trasporti mobilità

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