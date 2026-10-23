Salvini ferma lo stop al Carnet Smart di Trenitalia: vittoria per i pendolari
Buone notizie per i pendolari che utilizzano il Carnet Smart di Trenitalia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che la società ferroviaria ha sospeso la cancellazione del pacchetto da dieci viaggi in alta velocità, inizialmente prevista dal 1° novembre. La decisione arriva dopo le numerose proteste dei viaggiatori che utilizzano questa formula per contenere i costi degli spostamenti.
Cos'è il Carnet Smart e perché era a rischio
Il Carnet Smart è un abbonamento che consente di effettuare dieci viaggi sui treni ad alta velocità nell'arco di 30 giorni. È pensato in particolare per chi si reca in ufficio solo poche volte al mese e cerca una soluzione flessibile ed economica rispetto al biglietto singolo. La misura di Trenitalia, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre, aveva scatenato la reazione di migliaia di pendolari, preoccupati di dover sostenere spese più elevate per i propri spostamenti quotidiani.
La sospensione e le reazioni
Grazie all'intervento del ministro Salvini, la cancellazione è stata sospesa. La notizia è stata accolta con sollievo dai pendolari, che ora potranno continuare a usufruire del servizio. La vicenda mette in luce l'importanza di mantenere formule tariffarie agevolate per chi utilizza i mezzi pubblici in modo saltuario, un tema particolarmente sentito in un periodo di rincari e attenzione ai costi dei trasporti.
Prospettive future
Resta da capire se la sospensione sarà definitiva o temporanea. Trenitalia e il ministero potrebbero nei prossimi mesi rivedere le condizioni del Carnet Smart, magari introducendo modifiche che tengano conto delle esigenze dei viaggiatori. Per ora, i pendolari possono tirare un sospiro di sollievo: il loro carnet da dieci viaggi resta valido.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.