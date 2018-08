Salvini: "Gli sbarchi di immigrati sono diminuiti"

ROMA, 1 AGOSTO - È già tempo di bilanci per il ministro dell’Interno. Dal suo profilo Facebook, Salvini fa sapere che in soli due mesi dall’insediamento del nuovo Esecutivo “gli sbarchi di immigrati” sono in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il vice premier cita un vecchio adagio, sempre attuale, sottolineando che “volere è potere”. Infatti, con lui alla guida di uno dei dicasteri più importanti, si è virato dalle parole ai fatti: “gli sbarchi di immigrati sono passati da 34.987 a 4.960”, considerando lo stesso range temporale di riferimento.

Laconico, ma assertivo e che non lascia margini di interpretazioni difformi l’epilogo del suo post: “Possono insultarmi, attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mi fermo perché lavoro per il bene degli italiani”. Nel perseguire la sua missione istituzionale, e forse sorretto dai sondaggi che vedono la Lega al vertice delle preferenze, in uno stretto testa a testa con il M5S, Salvini implicitamente, ma forse nemmeno molto, sembra ringraziare i cittadini che lo sostengono, e non: “So che voi siete con me”.

Soddisfatto del risultato raggiunto, il leader incontrastato del centrodestra si congeda ai suoi follower facendo capire loro che forse, ben poco, le critiche e gli affondi dei detrattori possono scalfirlo: “Avanti, col sorriso e senza paura”.

Luigi Cacciatori

Immagine da adnkronos.com