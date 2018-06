Salvini in Libia: "collaborazione su tutti i fronti, a partire da emergenza immigrazione"

TRIPOLI 25 GIUGNO - "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall'emergenza immigrazione", queste sono le parole di Matteo Salvini, che, come aveva anticipato nei giorni scorsi, oggi si è recato in Libia.

Partenza annunciata sui social, dove il Ministro riscuote molto successo, con un tweet: "Missione #Libia, si parte!" accompagnato da foto del leader leghista che arriva in aeroporto e a bordo di un aereo militare.

