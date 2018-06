Salvini: "Le due imbarcazioni ONG dovranno trovarsi porti non italiani". Un neonato a bordo

ROMA, 16 GIUGNO – A pochi giorni dalla vicenda Aquarius, un nuovo caso Ong sta per colpire l'Italia: due imbarcazioni battenti bandiera olandese – Lifeline e Seefuchs – si trovano al largo delle coste libiche con dei migranti a bordo. “Che si cerchino altri porti non italiani”, ha scritto su Facebook Matteo Salvini.



In un breve post pubblicato sui social, il Ministro dell’Interno ha ribadito che “l'Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti”.



L’imbarcazione della Lifeline ha soccorso questa notte vicino alla Libia 118 persone, tra cui 14 donne, 4 bambini e un neonato. La Ong ha risposto ironicamente su Twitter all’avvertimento del leader leghista: “Quando i fascisti ci fanno promozione…”.



Aquarius, dopo sette giorni di navigazione, sta per arrivare in Spagna scortata da due navi italiane – la Dattilo della Guardia Costiera e la Orione della Marina militare. La nave della Ong SOS Mediterraneè ha raggiunto le acque internazionali tra l’isola di Minorca e Maiorca, in Spagna. Una nave militare spagnola ha dato il benvenuto simbolico ai 629 migranti ospitati. L’arrivo dell’imbarcazione a Valencia è previsto per le prime ore di domenica mattina, con gli ingressi nel porto spagnolo che saranno scaglionati.

Fonte immagine vita.it



De Rosa Danilo