Salvini: "L'Italia non merita gli insulti della Francia"

ROMA, 13 GIUGNO – "Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del Governo francese che spero diano scuse", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non voglio che bambini vengano messi su un gommone e muoiono nel Mediterraneo - ha aggiunto - perchè qualcuno li illude che in Italia c'è lavoro e casa per tutti. Sono stufo".

La polemica era nata in seguito alle parole di Macron, che aveva considerato “l’Italia cinica e irresponsabile” dopo la chiusura dei porti e dopo non aver accolto la nave Aquarius. Anche En marche aveva criticato la linea d’azione italiana: "Linea del governo italiano vomitevole".

Il premier Giuseppe Conte aveva annunciato in seguito alle dichiarazioni di Macron che il vertice Roma-Parigi di venerdì sarebbe potuto esser annullato. Dopo scontro di ieri sui migranti, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese. "A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia", fa sapere l'ufficio stampa della Farnesina.

Federico De Simone

Fonte immagine: liberoquotidiano