Salvini: Malta apra i porti a Lifeline

ROMA 22 GIUGNO - A pochi giorni dal caso Aquarius, continua l’azione del governo per cercare di contrastare l’azione delle ONG nel mediterraneo. “La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare”. Queste sono le parole che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini affida a twitter in merito alla vicenda della nave appartiene ad una ONG tedesca e battente bandiera olandese che ieri ha imbarcato dei migranti che si trovavano su di un gommone a largo delle coste libiche.

L’equipaggio della nave si era difeso sostenendo che il salvataggio sarebbe avvenuto in acque internazionali; inoltre ha aggiunto di aver fornito assistenza, nella notte, ad un imbarcazione mercantile che aveva soccorso un altro gommone.

Contro l’operato della ONG erano arrivate ieri sera le parole del MInistro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli: “Hanno imbarcato circa 250 naufraghi senza avere i mezzi tecnici per poter garantire l'incolumità degli stessi naufraghi e dell'equipaggio. Non stanno collaborando con la guardia costiera Libica che, dalle prime informazioni acquisite, stava intervenendo per salvare i migranti e riportarli su suolo libico. Operazione di sua stretta competenza, trattandosi di eventi accaduti in mare libico”. Il ministro ha sollevato anche dei dubbi sull’”effettiva appartenenza all’Olanda” della nave Lifeline chiedendo alla Guardia Costiera italiana di “avviare un'indagine di bandiera per verificare l'effettiva corrispondenza tra il vessillo battuto dalla nave e l'appartenenza a quella stessa nazionalità”.

Più tardi il ministro aveva confermato: "Abbiamo chiesto al governo olandese di fare una verifica su questa nave e ci hanno detto che Lifeline batte illegalmente bandiera olandese e quindi potenzialmente è una nave apolide che non potrebbe o dovrebbe viaggiare in acque internazionali". "Noi ci assumiamo la responsabilità di salvare 224 persone portandole sulle navi della guardia costiera, ma contemporaneamente sequestreremo questa nave Lifeline e la porteremo nei porti italiani dove dovrà fermarsi perché è in corso l'indagine" . L’ONG su twitter aveva ribattuto pubblicando un documento che, secondo loro, dimostrava l’effettiva appartenenza ai Paesi Bassi dell’imbarcazione: “La nostra nave naviga sotto bandiera olandese, cosa che può essere dimostrata da questa conferma di registrazione” ,

Fonte immagine: nextquotidiano.it

Fabio Di Paolo