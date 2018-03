Salvini "non ho detto o io o nessuno"; M5S "Di Maio unico candidato premier"

ROMA, 31 MARZO- In attesa dell’inizio delle Consultazioni, che inizieranno subito dopo Pasqua, Matteo Salvini parla delle ipotesi di governo da Ischia, dove si trova per il weekend pasquale. “Con di Maio ci sentiamo dopo Pasqua” afferma e a chi gli domanda se intenda diventare premier risponde “La mia ambizione è quella di rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però non è una pregiudiziale perché a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro diceva: o io o il diluvio, io non ho l'arroganza di dire o io o nessuno". Si dichiara infatti disposto a ragionare con tutti sul programma e ottenere il prima possibile i numeri per governare.

Dall’altro lato, i Cinque Stelle ribadiscono che Luigi Di Maio è l'unico candidato premier del M5s con cui intendono andare al governo per cambiare il Paese. In un loro post si legge “In campagna elettorale il MoVimento si è presentato con un programma e un candidato premier votato dal 32% degli elettori, 11 milioni di italiani. Questa volontà popolare non siamo disposti a ignorarla, è sacra. Proporre agli italiani un altro candidato premier significherebbe tradire questa volontà".

Intanto, il Pd discute sull’atteggiamento da tenere durante le consultazioni: Delrio, eletto capogruppo del partito alla Camera, conferma la linea di opposizione, mettendo in secondo piano i dissidi interni di chi vorrebbe aprirsi alle altre forze politiche per la formazione del governo.

Ilaria Bertocchini

Fonte foto: www.gazzettadinapoli.it