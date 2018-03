Salvini: Premier indicato da Centrodestra. Grillo: decide Mattarella

ROMA, 25 MARZO – Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, Matteo Salvini, su FB, lancia il suo messaggio: "Nel rispetto di tutti - scrive du Fb - il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori".

E rilancia il programma:"Via legge Fornero e spesometro, giù tasse e accise, taglio degli sprechi e spese inutili, riforma della scuola e della giustizia, legittima difesa, revisione dei trattati europei, rilancio dell'agricoltura e della pesca italiane, Ministero per i disabili, pace fiscale fra cittadini ed Equitalia, autonomia e federalismo, espulsione dei clandestini e controllo dei confini. Noi siamo pronti, voi ci siete".

Ecco arrivare la dichiarazione di Giancarlo Giorgetti, fedelissimo di Salvini. "In Parlamento c'è tanta gente eletta nei collegi uninominali che magari ha messo qualche cosa di suo, degli amministratori locali, persone che possono condividere quello che sarà il programma che Salvini proporrà per il governo. Immagino sarà incaricato". Insomma, Palazzo Chigi spetta a Salvini. E ai Cinquestelle arriva un messaggio anche sul punto del loro programma che più di altri potrebbe ostacolare il raggiugimento della famosa quadra. "Il reddito di cittadinanza - mette nero su bianco Giorgetti - vediamo se possiamo declinarlo in un altro modo". Certo, se si trattasse di "una misura universalistica" per "sostituire la pensione o una reversibilità", aggiunge, allora "non ha assolutamente senso". Invece, "se è un qualche cosa che orienti o incentivi la ricerca del lavoro", dice il deputato della Lega, allora "può essere valutato".

Mentre nel MoVimento Cinque stelle Beppe Grillo, a chi gli chiede di un governo Di Maio replica: "Decide Mattarella". "Abbiamo portato alla Camera una brezza diversa, è entrato in Aula il sentimento. Noi non siamo contro il sistema è il sistema che è finito da solo". Così Beppe Grillo in un video de La Repubblica che lo ritrae rientrando questa notte all'hotel Forum di Roma dopo il suo spettacolo "Insomnia" in scena al Teatro Flaiano. Ai giornalisti che gli chiedono se dialogherà con Salvini, Grillo risponde: "Non mi occupo di post politica, se ne occuperanno questi ragazzi straordinari". E su Roberto Fico presidente della Camera dice: "Una gioia straordinaria. Con lui facevamo i primi meetup per proteggere l'acqua pubblica e la salute dei campani, ci vogliamo bene". Proprio all'hotel Forum gli esponenti del Movimento si sono visti per un brindisi: c'erano Alessandro di Battista con la sua compagna, Riccardo Fraccaro, Giulia Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Carla Ruocco e lo stesso Grillo mentre non si sarebbe visto il neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico.

Fonte immagine: metropolitanmagazine.it

Alessia Panariello