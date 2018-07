Salvini ricorda Paolo Borsellino: "Combattere la mafia per onorarne la memoria"

ROMA, 19 LUGLIO - Nel ventiseiesimo anniversario della strage terroristico-mafiosa di Via D'Amelio (Palermo), dove persero la vita l'eroe-magistrato Paolo Borsellino e cinque dei sei membri della scorta, l'attuale Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scelto Facebook per ricordarne il martirio, ribadendo con fermezza la significativa lotta alla mafia intrapresa dal suo dicastero.

"Il modo migliore per onorare la memoria dell’eroe Paolo Borsellino, e di tutte le vittime di mafia - scrive sul social, il Ministro -, è combattere con sempre più forza questi schifosi.18.589 beni immobili e 3.016 aziende sequestrate ai mafiosi gestiti oggi dallo Stato, 13.740 case e negozi e 927 aziende sequestrate ai mafiosi e già restituiti agli Italiani, 10 mafiosi arrestati e 6 milioni di euro confiscati anche oggi: farò di tutto per combattere la MAFIA con i fatti, non con le parole". Il post si conclude con il già noto hashtag #lamafiamifaschifo.

Cristian D'Aiello