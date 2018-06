Salvini: stop al business dell\'immigrazione clandestina

CATANIA 3 GIUGNO - Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi atteso in Sicilia, ha reso noto tramite il suo profilo Twitter: “Faremo in modo che per gli immigrati clandestini si spendano meno soldi e si perda meno tempo: questo business vergognoso in Italia sarà sempre meno conveniente, scafisti e “vicescafisti” sono avvertiti”.

Le tappe siciliane del Ministro sono Catania, Pozzallo, Modica. Salvini ha motivato il suo viaggio: "Voglio andare in Sicilia per monitorare gli sbarchi".

Fonte immagine: ilsole24ore.com

Fabio Di Paolo