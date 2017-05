Salvini vince le primarie. Bossi: "Con lui la Lega è finita"

MILANO, 15 MAGGIO - Matteo Salvini ha vinto le primarie della Lega Nord con l'82,7% dei voti battendo il deputato Gianni Fava, sostenuto da Bossi e Maroni.

"Viene confermato un progetto con cui la Lega vuole portare sicurezza e autonomia in tutta Italia". Questa è stata la prima dichiarazione del segretario federale, che ha conquistato per la seconda volta il mandato. Su Facebook, nella serata di ieri, appresa la vittoria, Salvini ha scritto: "Abbiamo abbondantemente superato l’80% dei voti! Ora l’obiettivo è mandare a casa Renzi, Alfano, Boschi e Boldrini, bloccare l’invasione clandestina in corso, rilanciare lavoro e speranza in Italia.Se voi siete pronti, io ci sono. Insieme si vince”.

Durante la giornata delle primarie ha tenuto banco lo scontro a distanza tra Salvini e Umberto Bossi, il quale non ha risparmiato al leader un duro affondo: "Spero che vinca Fava, perché se vince Salvini e la porta al Sud, la Lega è finita". Secca, perentoria è che non lascia margini di interpretazione è stata la replica del numero 1 del Carroccio: "La Lega d'ora in poi avrà una voce unica, e chiunque dica qualcosa fuori posto si può accomodare fuori dalla porta".

Da Gianni Fava, sono arrivate parole di rammarico, ma il deputato guarda comunque al futuro: "Mi aspettavo qualcosa di meglio in termini di voti. Ma il dato che deve far discutere è la bassa affluenza, deludente. Ha vinto alla grande Salvini. Onore al vincitore. Ma non so se il risultato sarebbe stato uguale fra un mese circa dopo le amministrative. Io continuerò la mia battaglia indipendentista nella Lega come minoranza”.

Luigi Cacciatori

Immagine da leggo.it