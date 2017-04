Sampdoria, Ferrero decade dalla carica di presidente per il crac Livingston

GENOVA, 05 APRILE – La Figc ha comunicato a Massimo Ferrero che non è più il presidente della Sampdoria, a causa della sua incompatibilità con il ruolo della presidenza di un club sportivo. La comunicazione, arrivata anche alla Lega di serie A, scaturisce dal crac della compagnia aerea Livingston, fallita nel 2010 e allora appartenente alla Fg Holding presieduta da Ferrero che patteggiò una condanna di un anno e 10 mesi.

Il patron blucerchiato, nonostante avesse chiesto lui stesso il patteggiamento, provò a fare ricorso alla Cassazione, ma a ottobre la richiesta è stata respinta trasformando la sentenza in definitiva.

In base all’articolo 22 – che sottolinea l'impossibilità di ricoprire tale carica per «coloro che siano stati o vengono condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a un anno» - Ferrero è dunque costretto a lasciare la presidenza per violazione delle norme federali, ma resta comunque proprietario del club e non potrà più rappresentare i blucerchiati nelle sedi istituzionali come per esempio le assemblee di Lega.

Nel pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club blucerchiato, la Sampdoria ha dichiarato: «Con riferimento alla comunicazione della FIGC secondo la quale la sentenza della vicenda di Livingston del 2009 avrebbe determinato la decadenza, ai fini solo esclusivamente sportivi, dalla carica di presidente del sig. Massimo Ferrero, U.C. Sampdoria conferma che si tratta di decisione ingiusta e non corretta, difettando il presupposto di una sentenza di condanna».

«Nel massimo rispetto del ruolo degli organi istituzionali della Federazione, U.C. – prosegue la nota -Sampdoria e il suo Presidente proporranno ogni iniziativa a tutela dei rispettivi interessi, diritti e ragioni.

In ogni caso, la decisione della FIGC non incide in alcuna misura sul regolare andamento e sulla prosecuzione delle attività societarie e sportive di U.C. Sampdoria, anzi la rafforza, essendo del tutto fantasiose e prive di ogni fondamento le illazioni concernenti presunte ipotesi riguardanti l’assetto societario di U.C. Sampdoria».

[foto: sportmediaset.mediaset.it]

Antonella Sica