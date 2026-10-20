Sampdoria, salta l'accordo con Giampaolo: Lombardo guida gli allenamenti

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Il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria è sfumato. Il tecnico di Bellinzona era dato in pole position per un contratto di diciotto mesi, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata fino a interrompersi. Le cause sono diverse: dall'ingaggio dello staff che avrebbe accompagnato Giampaolo alla necessità di risolvere il contratto che lo lega ancora alla Cremonese, club che lo aveva esonerato lo scorso 1 settembre. La risoluzione non è ancora arrivata e questo ha complicato l'intesa con la Sampdoria.

Allenamenti sospesi e ripresa con Lombardo

Oggi la squadra non si è allenata, ma la ripresa è fissata per domani. A guidare la seduta dovrebbe essere Attilio Lombardo, già nello staff dell'esonerato Bernardo Corradi e artefice della salvezza conquistata la scorsa stagione. Nel frattempo si avvicina la trasferta contro il Sudtirol, in programma sabato, e la squadra ha bisogno di certezze.

Le prospettive future

La mancata intesa con Giampaolo rappresenta un intoppo per la Sampdoria, che dovrà valutare alternative per la panchina. Lombardo, intanto, si prepara a guidare il gruppo in vista dell'impegno di campionato, mentre la società continua a lavorare per trovare una soluzione definitiva.

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