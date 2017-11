San Basile in festa per le reliquie del Beato Francesco Maria Greco

Il comune Arbereshe ha accolto la reliquia del beato calabrese in occasione del 90 anniversario della presenza delle Suore Piccole Operaie dei sacri cuori in citta’

ACRI (CS) 30 NOVEMBRE - E' arrivata da Acri, città natale di Francesco Maria Greco, la reliquia del beato calabrese sacerdote e pastore secondo il cuore di Dio. Nei giorni scorsi ad accoglierla il Sindaco della comunità, Vincenzo Tamburi, e la madre superiora dell'istituto, Suor Chiara, insieme a Suor Rita.

Solenne celebrazione è stata officiata nella chiesa cittadina dal parroco Don Mario Aluise per celebrare il novantesimo anniversario della presenza a San Basile delle Suore Piccole operaie dei Sacri Cuori, il cui fondatore fu proprio il beato Francesco Maria Greco.Improntata alla evangelizzazione dei piccoli e la carità verso i poveri l'opera di servizio delle suore ha sempre segnato la vita della comunità di San Basile«Con gioia ricordiamo questa figura così cara alla Chiesa - ha sottolineato Vincenzo Tamburi, sindaco della comunità - e di riflesso anche alla nostra gente, visto che le Suore da lui fondate sono da sempre una presenza visibile dell'opera in favore della nostra comunità. Ispirandoci a figure di così alta levatura morale e spirituale - ha continuato il primo cittadino - possiamo trovare la testimonianza utile al nostro agire laico in favore dei più piccoli e dei deboli».Largo Asilo, dove ha sede la casa e l'asilo delle suore, per volontà dell'Amministrazione comunale, diventerà presto Piazza Beato Francesco Maria Greco. Un gesto voluto, con apposita delibera di giunta, per sottolineare la gratitudine della comunità verso l'opera svolta nella crescita sociale e culturale di San Basile dall'istituto fondato dal beato acrese.Le suore e don Mario hanno ricordato, durante la cerimonia religiosa, la figura del beato Francesco Maria Greco evidenziando il contributo offerto alla nascita delle suore piccole operaie «come dono prezioso fatto dallo Spirito alla Chiesa e a tutta la famiglia umana dei piccoli e dei poveri».