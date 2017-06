San Donato, lite sui turni tra vigili. Spara a collega poi si suicida

MILANO, 30 GIUGNO - Una lite degenerata in tragedia. E’ quanto accaduto a San Donato (Milano), dove un diverbio tra Vigili per i turni ha portato un uomo ad uccidere il proprio superiore e a suicidarsi. L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, attorno alle ore 15. Si parla di una antipatia personale tra i due, culminata definitivamente con il tragico evento consumatosi nel luogo di lavoro.

Alla base dei dissidi che hanno portato Massimo Schipa, 52 anni, ad uccidere il proprio collega e superiore Massimo Iussa, 49 anni, vi sarebbero delle divergenze legate ai turni di lavoro, ed un presunto sfruttamento lamentato dall’omicida. L’uomo ha esploso un colpo all’indirizzo del superiore e si è poi suicidato. Nulla da fare per i due, trasportati in ospedale subito dopo l’accaduto.

I due uomini sono infatti stati dichiarati morti all’arrivo in ospedale, dopo essere stati ritrovati dai colleghi in un bagno di sangue. Un colpo al torace nei confronti del superiore, poi la pistola riversata su se stesso e lo sparo alla tempia. Tutto in pochi attimi, in una tragedia che desta dolore ed è raccontata dai colleghi come l’apice di tante discussioni tuttavia mai precedentemente degenerate, anche per via del rapporto gerarchico che intercorreva tra i due.



