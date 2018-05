San Giovanni: ennesimo guasto su un autobus Atac

ROMA, 25 MAGGIO- Ennesimo guasto su un autobus della nota azienda di trasporti romana, Atac. Questa volta è successo in uno dei quartieri storici di Roma, San Giovanni, in via Appia Nuova, intorno alle 13, quando il problema tecnico occorso al bus della linea 360, che collega le zone di Muse e Zama, ha provocato una grande nuvola di fumo.



Anche in questo caso è stato risolutivo e repentino l’intervento del conducente della vettura che ha prontamente fermato il mezzo, evitando in tal modo il peggio.



Ad una sola settimana da quanto accaduto analogamente sull’autobus 906 in via di Boccea, si era inizialmente pensato ad un vero e proprio incendio, ipotesi alimentata anche dalle immagini che hanno iniziato a circolare sui social; tuttavia, le prime indagini hanno smentito che potesse trattarsi dell’ennesimo caso di ‘Flambus’ a Roma. Fenomeno tristemente diffuso ormai nella capitale, dove, dall’inizio del 2018, sono bruciati 11 autobus. Gli ultimi tre episodi in particolare, occorsi in via del Tritone, dell’Infernetto e a Piazza Venezia, hanno aumentato il livello di allarme, tanto che la procura di Roma ha aperto un’inchiesta al riguardo.



Prima ancora all'Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all'incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia. In precedenze era stata la volta di Prati, quando un Atac della linea 030 prese parzialmente fuoco mentre era in transito su via Marcantonio Colonna. Ancora un altro mezzo Atac distrutto lo scorso 26 gennaio su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Prima era stata la volta del primo flambus dell'anno, con un altro mezzo Atac danneggiato mentre si trovava in piazza di Monte Savello, nella zona del Ghetto all'Isola Tiberina.

Fonte dell'immagine: odisseaquotidiana.blogspot.com

Federica Vetta