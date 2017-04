San Pietroburgo: conducente treno ha evitato altre vittime. In corso le verifiche sugli Italiani

MOSCA, 3 APRILE - Le azioni del conducente del treno della metropolitana di San Pietroburgo hanno contribuito a prevenire un elevato numero di vittime.

Così avrebbe dichiarato la portavoce del Comitato Investigativo russo, Svetlana Petrenko. I dati ottenuti durante le indagini preliminari indicherebbero che il conducente del treno avrebbe agito con grande competenza.L'esplosione è avvenuta sul tratto di linea tra le stazioni, ma l'autista avrebbe preso assolutamente la giusta decisione nel non fermare il treno e proseguire fino alla stazione, cosa che avrebbe permesso d'iniziare immediatamente l'evacuazione e aiutare le vittime, prevenendone un numero ancora maggiore.

Intanto sono in corso le verifiche sui circa 600 connazionali registrati a San Pietroburgo, ma il numero effettivo di italiani sarebbe decisamente più alto. Il console Bencini ha ricordato che è stato attivato un numero di emergenza del consolato attivo 24 ore su 24 per fornire tutta l'assistenza del caso.

Dal canto suo il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha inviato ai Presidenti delle Camere della Federazione Russa una lettera con la quale esprime "affettuosa solidarietà al popolo russo" e la più netta condanna della "violenza rivolta in qualsiasi forma contro civili inermi". Il Presidente Grasso ha ribadito la massima determinazione ad "avversare il terrorismo con le armi del diritto e della cooperazione internazionale".

"Ancora vittime e ancora sangue innocente versato a causa dell'odio. Il nuovo attentato di San Pietroburgo lascia davvero inermi di fronte alla fragilità delle nostre città che si trasformano in palcoscenici per atti terroristici che nulla hanno a che fare con l'umanità. In questo momento di dolore siamo vicini al popolo russo, ai cittadini di San Pietroburgo e alle istituzioni. La ricerca ossessiva della pace non deve e non può arrestarsi di fronte alla follia di chi uccide senza alcuna pietà". Queste le ultimissime dichiarazione di Eleonora Cimbro (Mdp - Movimento democratici progressisti).

Sui social network si sta diffondendo la notizia che a Mosca la gente sta scendendo in piazza del Maneggio, di fronte al Cremlino, con garofani rossi in mano, come segno di solidarietà e commemorazione delle vittime dell'esplosione di San Pietroburgo.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: UrbanPost