SANDOKAN A FUMETTI CON STAR COMICS

ROMA, 30 GIUGNO - Continua il successo della Star Comics con la serie in volumi dedicata a “Sandokan”.

Giunta al terzo tomo, va riconosciuto agli autori di questo pregevole remake salgariano di essere riusciti a riadattare la Tigre della Malesia ai giorni nostri, facendo in modo che con queste rinnovate imprese, nuova linfa vitale potesse scorrere nelle trame di uno dei personaggi più longevi della nostra letteratura. La veste pregiata con cui Star Comics sta riproponendo “Sandokan” consente di sfogliare e rileggere le avventure, che grazie a Salgari, anche nel III millennio ci rendono possibile esplorare il mondo di questo immortale eroe orientale facendoci vivere, anche per questo terzo volume, scorribande, arrembaggi e saccheggi che lungo i famosi sette mari hanno appassionato – e continuano ad appassionare - milioni di lettori. Oggi la parola pirata ci fa venire in mente gli hacker del web, grazie però a Star Comics, il pirata è invece tornato ad essere lui: Sandokan. Un eroe a cui il mondo del fumetto italico sta restituendo una giovinezza di altissimo livello ed importanza, capace di rilanciare questo personaggio iconico del mondo della letteratura classica e della cinematografia, verso una nuova sfida che è davvero senza tempo. (Maurizio Lozzi)