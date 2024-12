Sanità, Giuliano (UGL): “Si a scuola di specializzazione in medicina generale per valorizzare professionisti”

“Ha ragione il Ministro della Salute Orazio Schillaci nel ritenere essenziale la creazione di una scuola di specializzazione in medicina generale che superi l’attuale corso di formazione professionale. Restituire l’importanza che merita a questa figura centrale nell’assistenza e nell’erogazione delle cure servirebbe a dare slancio e rafforzare le fondamenta della medicina territoriale, la vera grande trincea per abbattere le liste da innalzare per frenare la corsa frenetica gli ospedali. Valorizzare i professionisti di medicina generale, liberarli dalle catene degli adempimenti burocratici così per attrarre i giovani e creare l’esercito di professionisti che dovrà riempire le schiere di coloro che dovranno essere impegnati nelle Case di Comunità, perché queste non siano solo scatole vuote ma piuttosto centri di erogazione di assistenza di qualità. Una sfida che si può vincere con un confronto aperto da cui scaturiscano con scelte coraggiose e da applicare con la massima urgenza” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.