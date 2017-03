SanitÃ : 85enne muore in ospedale Trapani, 12 indagati

TRAPANI, 23 MARZO - Dodici avvisi di garanzia, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, sono stati emessi dalla

Procura di Trapani nei confronti di medici ed infermieri dell'ospedale "Sant'Antonio Abate", per un presunto caso di

malasanità.

L'indagine riguarda il decesso di un ottantacinquenne, Vincenzo Milone Masetta. L'uomo, in preda aduna crisi respiratoria, si è rivolto al pronto soccorso.Trasferito in Pneumologia, per accertamenti, i sanitari hanno disposto le dimissioni. Accasciatosi all'uscita del nosocomio, è stato soccorso e trasferito in Rianimazione dove è però deceduto dopo pochi minuti.