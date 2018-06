Sanita\': G.Grillo, garantiremo equita\' nell\'accesso alle cure

ROMA, 6 GIUGNO - "Apprendo con dispiacere e preoccupazione - scrive su Facebook il ministro della Salute, Giulia Grillo - che, proprio nell'anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario del Servizio Sanitario Nazionale, in base ai dati contenuti nel rapporto Censis-Rbm, la spesa sanitaria privata raggiungera' livelli record. Come sottolineato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - prosegue il ministro - nel corso del suo discorso per la fiducia in Parlamento, sara' compito di questo Governo lavorare per garantire la necessaria equita' nell'accesso alle cure".

"In questi anni - prosegue Grillo - abbiamo assistito a una crescita delle disuguaglianze socioeconomiche che ha portato tanti, troppi, nostri cittadini a indebitarsi per accedere alle prestazioni sanitarie o a dovervi rinunciare. Invertire questa tendenza è una priorità ineludibile e il ministero che rappresento nei prossimi mesi elaborerà soluzioni che garantiscano su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di assistenza.

Certamente sarà indispensabile il supporto di tutti gli attori presenti all'interno del nostro sistema ma, sono certa, tutti insieme potremo dare ai cittadini nel nostro Paese la sanità che meritano".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.quotidianosociale.it