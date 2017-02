Sanità: ok del Parlamento alla legge sulla responsabilità dei medici

ROMA, 28 FEBBRAIO – Con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti la Camera ha approvato la nuova normativa sulla responsabilità di chi esercita professioni in campo sanitario. Il testo approvato a Montecitorio è lo stesso che il Senato aveva già avuto modo di votare. I voti contrari sono venuti da Si, M5S e Fi, la Lega si è invece astenuta.

“Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Finalmente, grazie all'aiuto, ed al prezioso contributo, di tutti i colleghi di Camera e Senato, il Ddl sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è legge", ha affermato il responsabile in materia di sanità del Pd e relatore del disegno di legge, Federico Gelli. "Si tratta di un provvedimento atteso ormai da ben oltre un decennio da parte degli operatori della sanità. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da

un errore sanitario". “L'assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia, ha sostenuto il deputato, "ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l'enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l'attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio. Gelli ha proseguito, dicendo che il Parlamento ha sentito di modificare la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria". "Nel testo si fa riferimento all'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa e si ribadisce l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i liberi professionisti. Dal lato dei pazienti sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria", ha concluso il deputato del Partito democratico.

Fonte immagine il sole 24 ore

Claudia Cavaliere