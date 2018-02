Sanremo 2018, ecco cosa è successo la prima serata "Fiorello mattatore"

SANREMO 07 FEBBRAIO - Cala il sipario sulla prima puntata dell’edizione numero 68 del Festival di Sanremo, che vede quest’anno sul palco Claudio Baglioni, nella doppia veste di conduttore e Direttore Artistico, insieme a Michelle Hunzikere Pierfrancesco Favino.

La serata è stata introdotta dalla oramai classica sfilata dei cantanti sul “red carpet” posto all’ingresso del teatro Ariston. Gli artisti sono stati accolti da una pioggia di coriandoli e dai flash della stampa.

Come annunciato, ad aprire la serata è stato Fiorello, lo showman siciliano, che vanta nel suo curriculum una partecipazione da cantante al Festival nel 1995, ha “scaldato” il pubblico in sala con uno show in cui ha dato prova del suo estro poliedrico

Subito dopo l’introduzione di Claudio Baglioni, è partita la gara dei "Campioni" che ha visto avvicendarsi sul palco:

Annalisa con “Il mondo prima di te”>>

Ron con “Almeno pensami”>>

The Kolors con “Frida (Mai, mai, mai)”>>

Max Gazzè con ”La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”>>

Dopo questo primo gruppo di cantanti è tornato sul palco Fiorello che si è reso protagonista di un divertente monologo sulle intenzioni di voto

A seguire, lo showman siciliano, con Claudio Baglioni, ha sentito al telefono Laura Pausini. La cantante doveva essere ospite del Festival questa sera ma per una laringite ha dovuto rinunciare. Sarà presente sabato.

L’intervento di Fiorello è terminato con un inedito duetto con Claudio Baglioni sulle note dei suoi più grandi successi

La gara dei Campioni riprende con altre esibizioni:

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”>>

Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”>>

Mario Biondi con “Rivederti”>>

Terminate queste esibizioni, Claudio Baglioni chiama Pierfrancesco Favino che dà prova di una certa abilità canora esibendosi in un “mash-up” chiamato Io non canto

È il momento di ascoltare altri Campioni:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”>>

Lo stato sociale con “Una vita in vacanza”>>

La scala dell’Ariston si apre adesso per far scendere Michelle Hunziker che canta il classico di Mina “E se domani”, interpretazione che viene coadiuvata da due valletti d’eccezione, Baglioni e Favino, che cercano di aiutarla in tutti i modi

Le esibizioni dei campioni ricominciano:

Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”>>

Decibel con “Lettera dal Duca”>>

Elio e le Storie Tese con “Arriverodci”>>

Giovanni Caccamo con “Eterno”>>

Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”>>

Luca Barbarossa con “Passame er sale”>>

È arrivato adesso il momento di uno degli ospiti più attesi della serata, si tratta del “capitano coraggioso” Gianni Morandi. “L’eterno ragazzo” si esibisce, duettando con Claudio Baglioni in un sentito omaggio al compositore Luis Bacalov, recentemente scomparso, sulle note di “Se non avessi più te”. Dopo, c’è spazio anche per un duetto con Tommaso Paradiso, il leader dei Thegiornalisti, che con Morandi canta “Una vita che ti sogno”.

Riprende la gara dei campioni, ora è il turno di:

Diodato e Roy Paci con “Adesso”>>

Nina Zilli con “Senza apparternere”>>

Arriva quindi un pianoforte sul palco. Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino cantano “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante e sul palco sono raggiunti dal cast del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

È il momento di ascoltare le ultime canzoni dei Campioni in gara:

Renzo Rubino con “Custodire”>>

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”>>

Le vibrazioni con “Così sbagliato”>>

Terminate le esibizioni dei campioni, è il momento di sapere quali sono stati i pareri espressi questa sera dalla Giuria Demoscopica: Nina Zilli, Lo Stato Sociale, Noemi, Annalisa, Max Gazzè, Ron, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono risultati i più apprezzati; centro classifica per Luca Barbarossa, Mario Biondi, The Kolors, Elio e le Store Tese, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico; Decibel, Diodato e Roy Paci, Renzo Rubino, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Red Canzian, Le Vibrazioni, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli i meno graditi.

Cala così il sipario sulla prima serata del Festival 2018. Appuntamento a domani sera!