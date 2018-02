Sanremo 2018: Ecco il vincitore "nuove proposte" - Il riassunto della quarta serata (Video)

SANREMO, 10 FEBBRAIO - Apertura a tutto rock per la quarta serata del Festival di Sanremo 2018. Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino si presentano sul palco armati di chitarra elettrica per cantare una versione molto particolare della sigla del celeberrimo cartone Heidi. "È un omaggio ai cartoni animati e alla Svizzera", ha chiosato il direttore artistico.

Guarda la clip di apertura>>

Claudio Baglioni ha raccolto l'invito partito da Cristiano Malgioglio, e sostenuto da molti artisti sui social, per omaggiare la rossa signora della canzone italiana. 79 anni, la 'pantera di Goro', in una brillante carriera internazionale tra teatro con le sue interpretazioni di Brecht e musica, detiene il record di partecipazioni al festival, 15, insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Da tempo è lontana dalle scene per una malattia. Milva non sarà sul palco venerdì per ritirare il premio alla carriera. "Verrà sua figlia - Martina Corgnati, ndr - a ritirarlo", ha aggiunto Baglioni.



Questa sera entra in scena la Giuria degli Esperti, presieduta dal compositore Pino Donaggio, e composta da Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Andrea Scanzi, Serena Autieri, Giovanni Allevi e Mirca Rosciani.

Comincia la gara delle Nuove proposte che stasera vede l'elezione del suo vincitore. Ad esibirsi sono tutti e otto i giovani artisti selezionati:

Leonardo Monteiro con Bianca>>

Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene>>

Alice Caioli con Specchi rotti>>

Ultimo con Il ballo delle incertezze>>

Giulia Casieri con Come stai>>

Mudimbi con Il mago>>

Eva con Cosa ti salverà>>

Lorenzo Baglioni con Il congiuntivo>>

È il momento dei Campioni. Come da tradizione per la serata del venerdì, questa sera assistiamo alle esibizioni di tutti e venti gli artisti accompagnati da un ospite che duetta sulle note del brano presentato:

Renzo Rubino e Serena Rossi con Costruire>>

Le Vibrazioni e Skin con Così sbagliato>>

Noemi e Paola Turci con Non smettere mai di cercarmi>>

Mario Biondi, Ana Carolina e Daniel Jobim con Rivederti>>

Annalisa e Michele Bravi con Il mondo prima di te>>

Lo stato sociale, Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano con Una vita in vacanza>>

Arriva sul palco il primo ospite della serata, si tratta di Gianna Nannini. La rocker senese presenta il suo nuovo singolo Fenomenale e duetta con Claudio Baglioni sulle note di uno dei suoi grandi successi, Amore bello. I due chiudono l'esibizione con un lungo abbraccio

Gianna Nannini canta Fenomenale>>

Il duetto di Gianna Nannini e Claudio Baglioni>>

Lo spettacolo riparte con Baglioni che dirige l'orchestra sulle note di Libiamo ne' lieti calici ed è lo spunto per un numero comico che coinvolge Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker in una sorta di Tetris umano

Libiamo ne' lieti calici, dirige Claudio Baglioni>>

Riparte la gara dei Campioni:

Max Gazzè, Rita Marcotulli e Roberto Gatto con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno>>

Decibel e Midge Ure con Lettera dal Duca>>

Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico e Alessandro Preziosi con Imparare ad amarsi>>

Diodato, Roy Paci e Ghemon con Adesso>>

Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Giusy Ferreri con Il segreto del tempo>>

Eccoci al momento dei verdetti per le Nuove Proposte. Il Premio della Critica "Mia Martini" viene assegnato a Mirkoeilcane, il Premio della Sala Stampa ad Alice Caioli. Questo il podio: al terzo posto Mudimbi con Il mago, secondo Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene, si aggiudica il Leone d'Argento e vince la sezione Nuove Proposte Ultimo con Il ballo delle incertezze

La proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte>>

È ora di ascoltare altri duetti:

Enzo Avitabile, Peppe Servillo, Daby Tourè e Avion Travel con Il coraggio di ogni giorno>>

Ermal Meta, Fabrizio Moro e Simone Cristicchi con Non mi avete fatto niente>>

Claudio Baglioni è al pianoforte al centro del palco e comicnia a suonare Tu come stai. L'esecuzione, questa sera, è interrotta da Federica Sciarelli, la giornalista conduttrice di Chi l'ha visto?, Il risultato è esilarante.

Guarda l'intervista di RaiPlay a Federica Sciarelli>>

Guarda l'intervento di Federica Sciarelli>>

Riprende la gara dei Campioni, adesso tocca a:

Giovanni Caccamo e Arisa con Eterno>>

Ron e Alice con Almeno Pensami>>

Red Canzian e Marco Masini con Ognuno ha il suo racconto>>

The Kolors, Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti con Frida (Mai, mai, mai)>>

Claudio Baglioni consegna il Premio Regione Liguria per la Carriera alla grande Milva, a ritirare il riconoscimento è Martina Crognati, figlia della cantante, che legge un testo della madre

Premio alla carriera a Milva>>

È il momento di dare una svolta rock alla serata, sale sul palco Piero Pelù che, per omaggiare la memoria di Lucio Battisti, interpreta, assieme a Claudio Bagioni, una versione particolare de Il tempo di morire successo del duo Battisti-Mogol. Il risultato è molto energico

Guarda l'intervista esclusiva RaiPlay con Piero Pelù>>

Guarda il duetto di Piero Pelù e Claudio Baglioni>>

Torna la gara dei Campioni, ora è il momento di:

Luca barbarossa e Anna Foglietta con Passame er sale>>

Nina Zilli e Sergio Cammariere con Senza appartenere>>

Elio e le storie tese e i Neri per caso con Arrivedorci>>

Siamo arrivati a fine serata ed è il momento della classifica. Questa sera viene preso in esame il voto della Giuria degli Esperti che, come al solito, viene divisa in tre fasce: alta classifica per Max Gazzè, Luca Barbarossa, Giovanni Caccamo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Diodato e Roy Paci; media classifica per Le Vibrazioni, Annalisa, The Kolors, Avitabile e Servillo, Red Canzian, Lo Stato Sociale; bassa classifica per Decibel, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Noemi, Renzo Rubino, Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Nina Zilli.

Guarda la lettura della classifica>>

La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 si chiude qui. Appuntamento a oggi con la finalissima!