Sanremo, arrestato il ladro seriale che ignorava il divieto di dimora

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Un nuovo episodio di cronaca ha scosso la tranquillità di Sanremo. Nella notte del 19 ottobre 2026, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un ventottenne straniero, già noto alle Forze dell'Ordine per una lunga serie di reati contro il patrimonio. L'uomo è considerato un vero e proprio ladro seriale, specializzato in furti ai danni di esercizi commerciali del centro matuziano e di stabilimenti balneari della provincia di Imperia.

L'operazione di controllo del territorio

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura di Imperia, l'uomo è stato notato dagli operatori della Sala Operativa grazie alla visione diretta delle telecamere di videosorveglianza comunale. Il soggetto si stava avvicinando con atteggiamento sospetto a una pizzeria situata nel cuore della città, dove ha iniziato a scuotere con forza la saracinesca. Immediatamente è scattato l'allarme e le pattuglie impegnate nel servizio di Controllo del Territorio sono state inviate sul posto.

L'arresto e il ritrovamento della tronchese

Giunti sul luogo, gli agenti hanno udito dei rumori provenire dall'interno del locale e hanno notato che la saracinesca era stata divelta nella parte inferiore. Senza esitare, sono entrati nell'esercizio commerciale e hanno sorpreso il ventottenne mentre rovistava tra gli scaffali, con una tronchese a taglio ancora in mano. L'uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.

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Un passato da reo abituale nonostante il divieto di dimora

Dai controlli è emerso un particolare inquietante: il ventottenne era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Imperia. La misura era stata disposta dopo un episodio analogo avvenuto il 9 ottobre, quando gli stessi agenti della Squadra Volante lo avevano sorpreso a forzare il lucchetto che proteggeva una bicicletta di ingente valore. In quell'occasione, dopo la convalida dell'arresto, il GIP aveva emesso il divieto di dimora, ma l'uomo lo ha completamente ignorato, continuando a compiere furti nella città dei fiori.

La custodia cautelare in carcere

Nella mattinata successiva, dopo la convalida dell'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria, il ventottenne è stato sottoposto alla più severa misura della custodia cautelare in carcere. Un provvedimento che mira a fermare l'escalation criminale di un soggetto ritenuto pericoloso e recidivo, e a restituire un po' di serenità ai commercianti e ai cittadini di Sanremo, sempre più esposti a furti e danneggiamenti.