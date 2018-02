Sanremo, ascolti record per la terza serata del Festival, superato il record di Fazio del 1999

SANREMO, 9 FEBBRAIO- Ascolti record per la terza serata del Festival di Sanremo che raggiunge il 51,6% di share. Il Festival diretto da Claudio Baglioni supera il record stabilito da Fabio Fazio, nel 1999, in terza serata.

Quasi 13 milioni di spettatori per la prima parta del Festival di Sanremo, andata in onda ieri dalle 21,20 alle 23,55. Rispetto a un anno fa c’è stato un calo di 159 mila spettatori, ma un incremento di due punti percentuali. Bene anche la seconda parte del festival che va in onda da mezzanotte all’una e due minuti: è stata vista da 6 milioni 142 mila spettatori con share del 54,4% e con un incremento di 695 mila spettatori.

Il voto della sala stampa, al termine della serata, ha piazzato ai primi posti Max Gazzè, Lo Stato Sociale e il duo composto da Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Rispetto al voto della giuria demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, ci sono state delle variazioni con risalite dalla fascia media a quella alta.

La classifica può ancora mutare e ogni voto varrà fino alla fine, ognuno dei Big si porterà dietro il pacchetto di voti acquisito nelle serate che precedono la finale di sabato.

Federica Fusco

immagine: endofacentury.it