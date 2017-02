Sanremo, buona la prima per Conti e De Filippi

SANREMO, 8 FEBBRAIO – Debutto impeccabile per il 67/o Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi: la prima serata ha infatti raccolto in media 11 milioni 374 mila spettatori con il 50.4% di share, 49.48% che aveva incassato lo stesso conduttore lo scorso anno.

Risate e grandi emozioni accompagnano su palco dell’Ariston il padrone di casa Carlo Conti e la regina della televisione italiana Maria De Filippi, uniti per una volta in quello che loro stessi hanno definito il ‘’patto del Nazareno’’. Toccante l’esibizione di Tiziano Ferro in apertura, buio nel Teatro e riprese in bianco e nero per l’interpretazione di ‘’Mi sono innamorato di te’’ di Tenco, omaggio ‘’ad un artista che non si può dimenticare’’.

Nel mirino della satira dell’immancabile Crozza, a volte fischiato, Raggi, Salvini, Gentiloni "che è un po' l'Amadeus della politica italiana") e Renzi, che consiglia a Carlo Conti di "non personalizzare mai" e di stare attento alle larghe intese "perché l'ultima volta che un toscano ha fatto un inciucio del genere si è preso una tranvata che è ancora in prognosi riservata, e rischia di sciogliersi prima il Pd della prognosi".

I cantanti in gara 22 sono i cantanti che partecipano al concorso principale di questa edizione, la 67esima, ma solo 11 hanno cantato ieri per la prima volta la loro canzone inedita: Bianca Atzei - Ora esisti solo tu; Chiara - Nessun posto è casa mia; Francesco Gabbani - Occidentali's Karma; Gigi D'Alessio - La prima stella; Marco Masini - Spostato di un secondo; Michele Bravi - Il diario degli errori; Michele Zarrillo - Mani nelle mani; Nesli e Alice Paba - Do retta a te; Raige e Giulia Luzi - Togliamoci la voglia; Paola Turci - Fatti bella per te; Sergio Sylvestre - Con te.

Clementino, Ron e Giusy Ferreri sono stati i meno votati della serata e si giocheranno l’ingresso alla finale di sabato in uno spareggio con i tre cantanti meno votati questa sera.



