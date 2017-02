Sanremo, evacuato Palafiori per falso allarme bomba

SANREMO, 06 FEBBRAIO – Attimi di panico a Sanremo, alla vigilia della 67° edizione del Festival della canzone italiana. Poco prima delle 14, al Palafiori, a circa 200 metri dal teatro Ariston, è scattato un allarme bomba. Il centro congressi della città dei fiori, che ospita le manifestazioni collaterali al festival, è stato isolato a causa del ritrovamento di un pacco sospetto abbandonato in un'aiuola lì davanti.

La paura è stata scongiurata all’arrivo degli artificieri del 112 che hanno appurato che il pacco conteneva al suo interno dei Flyer pubblicitari, indirizzati ad un giornalista direttore di un quotidiano on line locale.

Pertanto l’allarme è rientrato e la zona, che era stata transennata, è stata riaperta, così come il Palafiori.



Intanto, poco prima delle 13, in conferenza stampa, il padrone di casa – per il terzo anno consecutivo – Carlo Conti, ha presentato l’edizione 2017 della kermesse musicale, assieme alla co-conduttrice Maria De Filippi.

«Questo mio terzo Sanremo – ha detto Conti - è il più bello di tutti, perché siamo riusciti a creare un quadro musicale perfetto. E adesso non ci resta che costruire, intorno, una cornice che sia all'altezza».

Carlo Conti ha poi così introdotto la De Filippi: «Una donna che sapevo essere speciale ma adesso che ci ho lavorato ho capito anche perché».

Dal canto suo la conduttrice ha dichiarato: «Ho capito che è vero quel che diceva sempre Pippo Baudo, che 'Sanremo è Sanremo' ed è diverso da tutto il resto».

«Ero a Roma - ha aggiunto - facevo la mia vita di tutti i giorni, vado dal dentista per curarmi una carie, mi fa l'anestesia e la bocca poi mi resta a lungo addormentata quindi quel giorno non posso registrare Uomini e donne. Sul web è uscita la notizia che avevo avuto un malore e mi avevano ricoverata. Ci sono rimasta male, poi mi hanno detto 'non ti preoccupare, è l'effetto-Sanremo».

La De Filippi ha poi detto di essere «frastornata». «Appena arrivata qui a Sanremo mi sono sentita come Belen, nonostante il fisico sia diverso – ha spiegato - perché c'era una serie di fotografi che mi immortalavano ogni volta che salivo e scendevo dalla macchina. Mi sono posta il problema che da tre giorni avevo gli stessi jeans e le stesse scarpe, ma andava bene così, era tutto bellissimo. Il mio bassotto Ugo, che ho portato con me, si chiede cos'abbia di strano perché lo fotografano ogni volta che fa pipì mentre la bassottina Filippa, che si sente molto Belen, è pazza di gioia perché tutti la guardano mentre rincorre i gatti».

[foto: genova.repubblica.it]

Antonella Sica