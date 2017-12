Sanremo2018. Sara\' Sanremo regolamento televoto 894.001 Da fisso 475475

SANREMO 15 DICEMBRE - 1 Da mobile Il 15 dicembre 2017 (1 Serata) la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “RAI”) trasmetterà, in diretta su Rai Uno, “Sarà Sanremo” e gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo del Televoto sui 16 Artisti in gara, contribuendo a decidere quali saranno i 6 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2018 nella sezione

NUOVE PROPOSTE. Il Servizio di Televoto è offerto da RAI per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile. Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, TeleTu e Wind-Infostrada tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind, H3G e Poste Mobile tramite SMS. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice tramite SMS o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. Per “Servizio di Televoto” si intende il servizio di Televoto abbinato al programma televisivo “Sarà Sanremo” attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. Per “Sessione di Televoto” si intende il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto ed il momento in cui viene comunicata la chiusura dello stesso, da parte del conduttore e/o attraverso la grafica video. Nel corso della puntata potranno essere lanciate più Sessioni di Televoto, anche consecutive le une alle altre. Rai-Direzione di Rai Uno ed il Direttore Artistico si riservano comunque la facoltà di modificare per insindacabili esigenze editoriali la modalità delle esibizioni descritte nel presente Regolamento variando il numero, la struttura, il meccanismo e le modalità di votazione e dandone idonea comunicazione al pubblico.LE GIURIE Giuria Televisiva: composta da 5 personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. Commissione Musicale: composta da 6 personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura. LA SERATA La gara tra le 16 canzoni-artisti è suddivisa in due fasi. Nella prima fase le 16 canzoni-artisti si sfideranno in 4 gruppi costituiti da 4 Artisti ciascuno. PRIMA FASE Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni da parte dei primi 4 Artisti in gara.VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + COMMISSIONE MUSICALE + GIURIA TELEVISIVA (CON PESO 40%, 30%, 30%) Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 4 Artisti in gara. Giuria Televisiva: ciascun giurato è chiamato ad esprimere due preferenze da attribuire a due Artisti in gara. Commissione Musicale: la commissione esprimerà 5 preferenze, da assegnare ad uno o più artisti, fino ad un massimo di 3 Artisti in gara con votazione unanime. Il risultato del Televoto sarà percentualizzato, così come quello della Giuria Televisiva e quello della Commissione Musicale. I tre distinti risultati avranno il seguente peso: 40% Televoto, 30% Giuria Televisiva e 30% Commissione Musicale. La media tra le percentuali di voto ottenute determina una classifica fra i 4 artisti. Le 2 canzoniArtisti con la percentuale di voto complessiva più elevata accederanno alla Fase Finale. Il suddetto meccanismo si ripete 4 volte per ognuno dei 4 gruppi in gara, consegnando 8 Artisti alla Fase Finale. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Commissione Musicale.SECONDA FASE (FASE FINALE) Interpretazione esecuzione o riproposizione attraverso registrazione (RVM) delle 8 canzoni finaliste rimaste in gara. VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO + COMMISSIONE MUSICALE + GIURIA TELEVISIVA (CON PESO 40%, 30%, 30%). Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti gli 8 Artisti in gara. Giuria Televisiva: ciascun giurato è chiamato ad esprimere due preferenze da attribuire a due Artisti in gara. Commissione Musicale: la commissione esprimerà 5 preferenze, da assegnare ad uno o più artisti, fino ad un massimo di 3 Artisti in gara con votazione unanime. Il risultato del Televoto sarà percentualizzato, così come quello della Giuria Televisiva e quello della Commissione Musicale. I tre distinti risultati avranno il seguente peso: 40% Televoto, 30% Giuria Televisiva e 30% Commissione Musicale. La media tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima sessione di votazione determina una classifica. Le 6 canzoni-Artisti con la percentuale di voto complessiva più elevata accederanno alla gara Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Commissione Musicale. Alle 6 canzoni-artisti vincitrici della serata si aggiungeranno 2 canzoni-artisti selezionati da Area Sanremo, presentati in precedenza nel corso della trasmissione.TELEVOTO Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, TeleTu e Wind-Infostrada, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 (otto,nove,quattro,zero,zero,uno), attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelto, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto. Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore. Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind, H3G e Poste Mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro,sette,cinque,quattro,sette,cinque,uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “12” anche: dodici, codice 12, codice12). Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind e Poste Mobile e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e H3G. Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.Le numerazioni 894.001 e 475.475.1 di titolarità di TIM S.p.A., sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella serata. I voti pervenuti ai sistemi di conteggio al di fuori dell’arco temporale della Sessione di Televoto sono automaticamente rifiutati dal sistema e sono totalmente gratuiti. Unico momento rilevante ai fini della tempestività della telefonata o del messaggio via SMS è quello di arrivo dell’espressione di voto nei sistemi di raccolta dei gestori del Televoto, senza che mai possa rilevare il momento di inoltro anche ove possa aversi, come ad esempio di norma può aversi nel caso dei messaggi via SMS, apprezzabile asincronia tra l’inoltro e la ricezione (a titolo meramente esemplificativo per: congestione delle linee telefoniche, ritardi di linea, sovraccarico delle macchine, imprevisti e/o disguidi di natura tecnica, anche relativi alla piattaforma degli Operatori di Rete, ecc), talché tali espressioni di voto pervenuti a destinazione fuori tempo utile sono invalidi ed inefficaci, anche se inoltrati in tempo utile, e pertanto non saranno oggetto di alcuna tariffazione e non saranno in alcun modo considerati voti validi ai fini dei risultati del Televoto.Con la partecipazione al Servizio di Televoto, l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile, pertanto RAI disconosce qualsiasi garanzia espressa o implicita e non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema di ordine tecnologico e/o tecnico che non renda possibile la fruizione del Servizio di Televoto e/o interrompa la fornitura del Servizio stesso (a titolo meramente esemplificativo: apparecchio telefonico non idoneo, compatibilità del software del proprio cellulare con il Servizio offerto, caduta della comunicazione, mancanza di energia elettrica, ritardi di linea, congestioni della linea telefonica, sovraccarico delle macchine e/o dei server, imprevisti e/o disguidi di natura tecnica, anche relativi alla piattaforma degli Operatori di Rete, ecc). Tutto quanto concorre alla composizione della gara, ivi inclusi i relativi esiti, è da ritenersi di esclusiva pertinenza di Rai-Direzione Rai Uno e del Direttore Artistico che, pertanto, in caso qualsiasi malfunzionamento indipendente dalla stessa - d’intesa con il notaio incaricato - si riservano a proprio insindacabile giudizio la facoltà di attuare qualsiasi decisione al fine di consentire il prosieguo della gara stessa (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: considerare determinato l’esito di una sessione di votazione con il solo risultato delle componenti - Giuria/e o Televoto - che hanno regolarmente funzionato; ripetere la sessione di votazione completamente e/o limitatamente alla singola/e componente/i; ecc).Ogni modifica del presente Regolamento, anche motivata da esigenze editoriali, verrà comunicata dal conduttore nel corso del programma e/o pubblicata sul sito internet www.sanremo.rai.it. Qualora una Sessione di Televoto venga annullata per specifiche e motivate esigenze editoriali le somme versate dagli utenti saranno riaccreditate secondo le modalità individuate dai singoli Operatori di Rete nell’ambito della propria responsabilità. La fornitura e l’espletamento del Servizio di Televoto per come disciplinato, previsto e regolato dalle presenti disposizioni è conforme a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Comunicazioni 2.03.2006, n. 145, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”. Il presente regolamento è approvato in ottemperanza alla Delibera Agcom 38/11/CONS, come modificato dalla Delibera 443/12/CONS, recante le norme in materia di trasparenza e efficacia del servizio di Televoto. E’ vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi. Un rappresentante dell’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (AGCOM) ed un rappresentante delle associazioni di consumatori e utenti designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) - ai sensi dell’art. 4, comma 4 della delibera 38/11/CONS dell’AGCOM recante “Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto” – potranno presenziare a tutte le operazioni di Televoto.INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa privacy per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di Televoto e alle eventuali verifiche successive sulla regolarità della procedura. I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.I dati personali saranno trattati dalle società di seguito indicate per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono stati acquisiti, in qualità di Titolari autonomi ciascuno per i trattamenti e nell’ambito di propria competenza. In specie: A) Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Viale Mazzini 14, 00195 Roma, in quanto realizza e promuove la trasmissione e le connesse attività di votazione, così come previsto dal presente Regolamento. B) gli Operatori di Rete, di cui al presente Regolamento, tratteranno i dati, ciascun Operatore solo dei propri clienti finali fissi e mobili, a loro volta in qualità di titolari autonomi in quanto partner tecnici di RAI per la sola finalità di rendere possibile l’accesso al Televoto ai propri rispettivi clienti. Tra gli operatori di Rete TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (nel testo del regolamento “TIM” e/o “TIM S.p.A.”), con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 (alla data del 12 settembre 2017) interamente versato, in qualità di partner tecnico di RAI, rende possibile l’accesso al Televoto. I dati degli utenti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra o di Società Esterne di cui i Titolari del trattamento si avvalgono per l’esecuzione della predetta attività di rispettiva competenza. L’interessato-utente potrà accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed esercitare tutti gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi, per quanto di competenza, al Responsabile del trattamento, il Direttore pro tempore di Rai Uno, RaiRadiotelevisione Italiana S.p.A., Viale Mazzini 14, 00195 Roma. Presa visione della presente informativa, con la partecipazione al Servizio, l'utente acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato nella stessa.SERVIZIO CLIENTI Per la richiesta di ulteriori informazioni o per eventuali problemi di fruizione da parte degli utenti è attiva la casella di posta elettronica assistenza@votingtv.it (specificando, nella richiesta, il nome del programma, il numero di telefono - fisso/mobile - utilizzato per usufruire del servizio, un numero di telefono su cui essere ricontattati e una breve descrizione della problematica riscontrata), oltre ad un servizio di customer care telefonico al numero 011 2219010, dalle ore 09:00 alle ore 21:00, 7 giorni su 7, e attivo comunque fino alle ore 01:00 durante la messa in onda in prima serata della trasmissione. Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione. Entro 24 ore dalla fine delle operazioni di voto, che normalmente coincidono con la chiusura del programma, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, in termini percentuali, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, saranno pubblicati sul sito internet www.sanremo.rai.it.RUOLO DEGLI OPERATORI DI RETE Gli Operatori di Rete consentono ai propri rispettivi clienti finali fissi e mobili - e per i clienti mobili degli operatori mobili virtuali ospitati sulla loro rete, con cui gli operatori mobili abbiano fatto accordi specifici - la possibilità di accedere al Televoto di cui al presente regolamento tramite Numerazione Decade 8 e Decade 4 di titolarità di TIM S.p.A. La piattaforma degli Operatori di Rete è pertanto utilizzata unicamente come veicolo tecnico di comunicazione e partecipazione al Televoto promosso da RAI.