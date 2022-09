Fase 2. Santelli, sindaco Abramo Catanzaro ha chiesto 2 giorni per controlli

CATANZARO, 30 APR - Il sindaco di Catanzaro "ha chiesto due giorni per organizzare la polizia municipale per i controlli": lo ha detto Jole Santelli a "La Vita in diretta" in riferimento ad un'affermazione del conduttore, il giornalista Alberto Matano, catanzarese d'origine, che aveva parlato dei sindaci critici con la decisione di aprire bar e ristoranti citando tra questi anche il primo cittadino di Catanzaro, che è la sua città. Sergio Abramo, in mattinata ha emanato un'ordinanza che conferma fino a domenica tre maggio tutte le disposizioni in merito al contenimento del contagio da Covid-19.