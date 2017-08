Santo Janni in Festa VII Edizione, 25 e 26 agosto "il 26 Pennette all'arrabbiata gratis"

CATANZARO 23 AGOSTO - Ultimi giorni di preparativi per la Sagra delle penne all'arrabbiata, giunta alla sua VII edizione, che si svolgerà nei giorni 25 e 26 agosto, in piazza S. Pio nel quartiere Santo Janni di Catanzaro, di fronte al sagrato della Parrocchia Maria Madre della Chiesa.

Il comitato composto da Luigi Levato, Vincenzo Carrabetta, Fera Romolo, Santo Neri, ha anticipato alla nostra testata il programma, ufficiale.



L'evento, nato con l'intento di dare alla comunità del quartier Santo janni un momento in cui ritrovarsi condividendo il piacere per il buon cibo e il divertimento, si è allargato negli anni fino a coinvolgere un vasto pubblico proveniente dai quartieri vicini.



La due giorni che culminerà con la degustazione delle bontà sarà allietata dagli show che animeranno le serate.

Venerdì 25 Agosto saliranno sul palco, organizzato per l'occasione, Il Centro Studi A.S.D. Passione Danza, diretto dalla maestra Lucia Serena Bagnato, che attraverso la danza, con i suoi ballerini, riuscirà di sicuro a regalare emozioni, capaci di arrivare al cuore di tutti.



Durante la serata si esibiranno, inoltre, giovani cantanti della scuola di canto SMAC della Vocal Coach Marilù Cilurzo giovani voci che hanno fatto valere il loro talento in tutto il territorio nazionale, la serata del 25 sarà curata dal service Peter Pan.



Per il secondo e ultimo giorno di sagra, Sabato 26 Agosto, la serata sarà allietata dalla musica della Capofrotuna band, che con il suo spettacolo tributo live Rino Gaetano, ed il suo ritmo coinvolgente riscalderà a dovere il pubblico nella sera della sagra.



L'appuntamento dunque è per i giorni 25 e 26 Agosto, in Piazza S.Pio nel quartiere S.Janni, per la VII edizione della sagra delle pennette all'arrabbiata gratis, un appuntamento che di certo si ricorderà nel tempo.