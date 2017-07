Sardegna, 3 persone disperse nel lago Mulargia. Tra i dispersi anche un 16enne

NUORO, 2 LUGLIO - Due uomini di circa 40 anni ed un ragazzo di 16 sarebbero dispersi in Sardegna, nei pressi del lago Mulargia, dopo un’uscita in barca a Orroli, nella parte centrale della Regione. I tre non hanno fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme dei parenti attorno alle ore 19, che hanno provveduto a contattare le autorità competenti ai fini della ricerca dei dispersi.

Sul posto sarebbero immediatamente giunti i Carabinieri del posto locale (Orrioli) e della Compagnia di Isili, coordinati dal capitano Paolo Bonetti. Non vi sarebbe al momento ancora traccia alcuna dei tre dispersi, mentre è stata ritrovata l’auto con la quale erano giunti sul posto.

Al lavoro vi sarebbero inoltre diverse squadre dei Vigili del fuoco e il Nucleo subacqueo dei Carabinieri dei Cagliari. Nessun ritrovamento dei tre, mentre sarebbero stati trovati alcuni oggetti personali, tra cui una scarpa del giovane ragazzo.

foto da: ansa.it

Cosimo Cataleta