Sardegna, altra tragedia stradale: 24enne si schianta contro un pilone

CAGLIARI, 26 DICEMBRE - E' tragicamente salito a tre il numero delle vittime degli incidenti stradali in Sardegna il giorno di Natale: dopo i due giovani fratelli morti in provincia di Nuoro, stanotte un ragazzo di 24 anni si è schiantato con la propria automobile contro un pilone lungo la strada statale 554.

L'incidente è avvenuto nel cagliaritano, a ridosso dello svincolo per la SS 125. La vittima, Simone Meloni, era originario di Quartu Sant'Elena. A dare l'allarme un automobilista che, intorno alle 4 del mattino, ha notato la Fiat Punto bianca distrutta dall'impatto con il pilone ed ha subito chiamato il 118.

Le operzioni di soccorso, tuttavia, sono state inutili. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo ormai esanime dall'abitacolo.

Stando alle prime ricostruzioni, nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto e non sono stati rinvenuti segni di frenata sulla strada. Il 24enne si sarebbe allontanato da casa in seguito ad una discussione con la ex moglie, quindi sarebbe salito in macchina. E' stato poi il padre ad apprendere per primo dell'incidente, essendsi recato sul luogo dell'accaduto in quanto preoccupato dalla presenza di una volante della Polizia.

Paolo Fernandes

Foto: ilgazzettino.it