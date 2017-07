Sardegna, lago Mulargia: rinvenuto il corpo di uno dei tre dispersi

ORROLI, 11 LUGLIO – Questa mattina i sommozzatori, che da giorni ispezionavano il lago Mulargia, nel centro Sardegna, hanno rinvenuto il cadavere di uno dei tre uomini di mattina dispersi dal primo luglio. Non è stata ancora resa nota l’identità del corpo ritrovato.

La vicenda ha avuto inizio il primo luglio scorso, quando si sono perse le tracce di tre uomini: un uomo di 50 anni, un 41enne, ed un ragazzo di 17 anni, di Orroli, mentre erano a bordo di una piccola imbarcazione sul nel lago Mulargia, in Sardegna, al confine della provincia di Nuoro. tre uomini erano usciti in barca per una giornata di pesca, ma alcuni parenti, non avendo loro notizie fino alle ore 19, hanno allertato le autorità. Subito sono scattate le ricerche. Da giorni numerose squadre di soccorso hanno pattugliato la zona in cerca dei dispersi.

Caterina Apicella